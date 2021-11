Vandenbroucke (Vooruit) wil enkel nog gevaccineerden toelaten in het nachtleven: "Met misschien nog een extra test" 

"Het alternatief is dat we discotheken moeten sluiten", gaat Vandenbroucke verder. "En dat willen we liever niet. Als we ze willen openhouden, moeten we scherpe maatregelen nemen. En dan moeten we enkel gevaccineerden toelaten. En dan stelt zich vandaag ook de vraag, in de huidige omstandigheden, of we zelfs gevaccineerden bij een discotheek dus niet eerst moeten vragen dat ze zich ook laten testen."