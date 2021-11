Zoon van gewezen dictator Khaddafi is kandidaat-president in Libië

Na de val van Khadaffi verzandde het land in chaos en de hele regio destabiliseerde. Zijn zoon Seif al-Islam werd jarenlang opgesloten door een militie in het westen van het land. In 2017 werd hij vrijgelaten. Intussen was hij door een rechtbank in hoofdstad Tripoli bij verstek ter dood veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag vraagt zijn uitlevering voor misdaden tegen de menselijkheid.