2000 handtekeningen moeten  Temse overtuigen de torenkraan op de Boelwerf te behouden

Magda De Meyer, oprichtster van het actiecomité is er ook emotioneel over: “Temse was de Boelwerf en de Boelwerf, dat was Temse, die zijn zo nauw verbonden met elkaar. Het enige dat daar nog overblijft van de mooie scheepsbouw is die kraan, we willen ze behouden, het is een baken dat niet mag verloren gaan.”

Volgens de actievoerders heeft Temse 10 jaar de tijd gehad om de kraan te herstellen. “We zijn nu bang dat ze zal verdwijnen na declassering.” Het comité wil de gemeente vragen om Europese subsidies aan te vragen. “Het zal zeker geld kosten, maar hoe langer je wacht hoe meer het zal kosten. Er zijn ook bedrijven die bereid zijn er geld voor te geven. Laat ons dat samenleggen.”