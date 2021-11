25 jaar oude kerstboom uit Dilbeek mag prijken op Grote Markt in Brussel

Elk jaar is het uitkijken naar de kerstboom op de Grote Markt in Brussel. Die hoeft deze keer niet van heel ver te komen. Want de eer gaat naar de boom van Paul Vierendeels uit Dilbeek. In zijn voortuin in de Lindendreef staat een metershoge spar. "De boom werd zo'n 25 jaar geleden geplant door de vorige bewoners. Maar de spar is te groot aan het worden om hem nog lang te laten staan. Bovendien staat hij heel dicht bij het huis. Hij moet dus weg. Maar het zou spijtig zijn om hem zomaar te laten kappen." En dus ging Paul op zoek naar een oplossing. En die vond hij op de Grote Markt van Brussel.