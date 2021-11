Experten van de GEMS pleiten voor sluiting nachtleven, mondmaskers vanaf 9 jaar en verplicht telewerk

De expertengroep GEMS, die de overheid adviseert, pleit in een nieuw rapport in aanloop naar het Overlegcomité voor een tijdelijke sluiting van het nachtleven, een uitbreiding van de mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Dat melden Le Soir en RTBF, en de inhoud van het rapport is bevestigd aan onze redactie. Het gaat om adviezen, vrijdag komt het Overlegcomité bijeen om te beslissen.