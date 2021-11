Ruim 200 miljoen Indonesiërs worden verplicht tegen het coronavirus gevaccineerd, wie volgt?

Turkmenistan is een apart geval: het kent een erg autoritair regime dat verklaart dat er geen coronavirus in het land is, al wordt daar erg aan getwijfeld. De vaccinatie is wel verplicht en sinds de zomer zou 53 procent van de Turkmeense bevolking volledig geprikt zijn. In Turkmenistan wonen iets meer dan zes miljoen mensen. (Lees verder onder de foto).