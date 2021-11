De lange schaduw van 2024 hangt boven de Wetstraat

En zo sukkelen we toch weer in een discussie over de staatshervorming. Bij het energiedossier –waar de Vlaamse en de federale minister van Energie lijnrecht tegen elkaar staan- wordt nu gepleit voor een beslissing in het Overlegcomité. Al klinkt die oproep lichtjes anders naargelang de partij die ze lanceert. Joachim Coens van CD&V wil gewoon overleggen; Egbert Lachaert van Open VLD wil een scheidsrechter in dat Overlegcomité: “Je moet dat inderdaad op een overlegcomité brengen, maar onze structuur is vandaag onvolledig, want onze federale overheid kan daar niet de scheidsrechter spelen en beslissen wat het standpunt zal zijn. In andere landen kan de federale overheid trancheren. Als we willen dat België blijft functioneren, moeten we dat echt doorvoeren.”