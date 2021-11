Antwerps provinciegouverneur Berx wil verstrengen: mondmaskerplicht voor 3e en 4e leerjaar?

"In sommige gemeenten in de provincie Antwerpen is het aantal coronabesmettingen op twee weken tijd, verviervoudigd, vooral in de Kempense gemeenten dan", zei Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx vanochtend in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. Daarom denkt de gouverneur eraan om een mondmaskerplicht in te voeren voor kinderen in het 3de en het 4de leerjaar. Nu zijn die enkel verplicht voor kinderen in het 5de en het 6de leerjaar, indien niet voldoende afstand kan gehouden worden.