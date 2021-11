Antwerpse politie waarschuwt voor verschillende actieve oplichtersbendes

In de afgelopen drie weken zijn er in de omgeving van Merksem drie gelijkaardige feiten gemeld. Zo belde in oktober een gezin aan bij een slachtoffer van 82 jaar. Ze vroegen geld om de elektriciteits- en gasrekening te betalen en voor de zorgen voor een ziek kind. Enkele dagen later belde een andere vrouw aan met hetzelfde verhaal. Het slachtoffer gaf de oplichters in totaal bijna 650 euro.

Begin november vroegen twee vrouwen aan een 80-jarige om gebruik te mogen maken van haar toilet. Eenmaal binnen brachten ze een emotioneel verhaal over een uithuiszetting. De vrouw kreeg medelijden en gaf haar bankkaart en pincode mee. Uiteindelijk werd er meer dan 13.000 euro van de rekening van het slachtoffer gehaald. Op diezelfde dag kreeg de politie een soortgelijke melding binnen, maar daar konden de verdachten geen buit maken.