AZ Turnhout schrapt niet-dringende operaties omdat personeel nodig is voor covidpatiënten

Leysen blijft pleiten voor vaccinatie maar daarnaast zou het goed zijn om weer vaker het mondmasker te dragen, zeker afstand te houden en zo veel mogelijk thuis te werken om een verdere lockdown te vermijden. "We zien trouwens dat veel mensen spontaan weer het mondmasker beginnen te dragen, ook in openlucht wanneer ze dicht bij elkaar staan. Dat geldt ook voor gevaccineerden, want de Delta-variant is beter bestand tegen het vaccin. In het ziekenhuis bouwen wij ook weer de eigen opleidingen af waar onze mensen samenzitten. En hebben we een geplande quiz voor het personeel niet laten doorgaan."