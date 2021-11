Snurken moet bespreekbaar worden: "Bedpartners kunnen helpen"

De dokter vindt het belangrijk dat de bedpartner aan de alarmbel trekt en de snurkende partner motiveert om er iets aan te doen. "In afwachting van een diagnose kan de partner oordopjes in doen, of een hoofdtelefoon opzetten met anti-geluid, maar dat is niet comfortabel. In een andere kamer slapen kan ook, maar is vaak een probleem voor koppels met een vaste partner."

"Snurken is niet juist", stelt de Meyer. "Wanneer een mens snurkt betekent dat dat er een vernauwing is op de luchtwegen. De informatie van de bedpartner speelt dan een belangrijke rol om een behandeling te kunnen geven en zo de vrede in het gezin te bewaren."