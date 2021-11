BEKIJK - Tekort aan ambulanciers: veel vrijwilligers haken gefrustreerd af wegens te hoge werkdruk

De ambulancediensten in ons land kampen hier en daar met te weinig personeel, omdat medewerkers ziek zijn of in quarantaine moeten blijven na een hoogrisicocontact. Ook zijn er vrijwilligers die afhaken uit frustratie, omdat de werkdruk zo hoog geworden is. En de vierde coronagolf doet er ook geen goed aan. Onze reporter Bart Cortoos ging langs bij een privébedrijf dat ritten met de 112-ziekenwagens voor ziekenhuizen uitvoert. De groep is in heel Vlaanderen actief en werkt met 600 vaste en 1.200 vrijwillige medewerkers. Bekijk hierboven zijn reportage.