Ieper geeft boetes aan wie haar, zijn of hun e-step niet goed parkeert

Wie in Ieper haar, zijn of hun deelstep niet juist parkeert, riskeert nu een boete. In de binnenstad zijn er sinds deze zomer 150 elektrische deelsteps beschikbaar. Omdat er te veel steps rondslingeren, voorzag de verhuurder een tijdje geleden al virtuele parkeerplaatsen waar je de steps moet achterlaten. Die kan je in het echt niet zien, maar wel via de app van de e-steps.