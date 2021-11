DAB+ bevestigt sterke groei van vorig jaar, al 41 procent van het radio luisteren gebeurt digitaal

De Vlaamse mediabedrijven zetten de laatste jaren ook in op de digitale radio en op DAB+. "We merken dat het digitaal luisteren in een stroomversnelling zit", zegt manager VRT radio Els Van de Sijpe. "Een rijker aanbod op DAB+ kan deze groei verder versterken. Daarom lanceerden we naast onze hoofdmerken (Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, Klara, MNM), VRT NWS, Klara Continuo en MNM Hits begin deze maand nog Radio 2 Bene Bene en StuBru De Tijdloze. Met Radio 2 Bene Bene geven we de artiesten van bij ons nog een extra duw in de rug. En de vele fans van De Tijdloze vroegen al langer om de populaire online stream van StuBru ook naar DAB+ te brengen. We hebben dan ook massaal veel enthousiaste reacties gekregen, een bewijs dat we echt inspelen op een behoefte van onze luisteraars. Dit nieuwe VRT-aanbod kunnen we na de succesvolle start verder uitbouwen.”