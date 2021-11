Ed Sheeran en BTS winnaars MTV Europe Music Awards

De verliezer van de avond was de Canadese zanger Justin Bieber. Hij was liefst acht keer genomineerd, maar kreeg geen enkele award.

Voor het eerst was er tijdens de show ook erkenning voor de winnaars van de "MTV EMA Generation Change Award". Onder de vijf laureaten die zich inzetten voor gelijkheid en strijden tegen anti-LGBTQ+-beleid was ook een Hongaarse activiste, Viktória Radványi. Zij is betrokken bij de organisatie van de Pride in Boedapest.

De Hongaarse regering van premier Viktor Orban voert openlijk een beleid tegen homoseksualiteit. In de aanloop naar de galashow van MTV was al bekendgemaakt dat de LGBT-gemeenschap geëerd zou worden. De kabinetschef van Orban, Gergely Gulyas zei daarover dat het evenement "een provocatie tegen de regering" zou worden.