Identiteit: Kunnen zijn wie je bent

In deel 1 doen we de leerlingen nadenken over hun eigen zelfbeeld. Wie zijn ze zelf? Uit welke deelidentiteiten bestaan ze zelf? Kawtar en Stéphan, ambassadeurs van DWW, belichten in een video hun deelidentiteiten.

In deel 2 komen de leerlingen te weten wat identiteit is, de factoren die die identiteit bepalen en de functie ervan. Identiteitsvorming is een proces dat iedereen doorloopt maar voor sommigen onder ons is het wat moeilijker dan voor anderen en wat doe je dan?

In dit deel gaat het ook over referentiekaders en stereotiep denken. Onderwijsconsulent Steffie De Baerdemaeker die gespecialiseerd is in identiteit en diversiteit maakt het bevattelijk in een video.

In deel 3 gaan de leerlingen zelf aan de slag met REFLECTOR, een foto-app waarmee ze zichzelf in beelden kunnen uitdrukken. De foto’s worden klassikaal getoond en besproken. uit deze oefening blijkt nog maar eens dat iedereen op een bepaalde manier naar de wereld kijkt, door zijn bril vanuit zijn referentiekader. Maar ook al is iedereen anders, er zijn toch ook veel gelijkenissen. De REFLECTOR brengt het klasgesprek over diversiteit in alle aspecten op gang.

Deel 4 behandelt nog een ander relevant aspect voor jongeren: de online identiteit. We doen de leerlingen nadenken over wie ze zijn op sociale media, welke impact deze media hebben op hun identiteit en geven wat tips mee.

In deel 5 sommen we een aantal interessante tools op voor jongeren als ze met vragen of problemen zitten of nog meer interessante informatie over het thema zoeken.