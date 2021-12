Bekijk hier de interactieve video over identiteit

Dit lesmateriaal is geschikt voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Het is een ideale vorm om nieuwe leerstof aan te bieden via afstandsonderwijs of in de klas. Deze interactieve videoles is gelinkt aan eindtermen en leerplandoelen en sluit aan bij een aantal sleutelcompetenties.

De handleiding voor leerkrachten van de EDUbox Identiteit kan je terugvinden op de Medium-pagina van EDUbox.