Nieuwe EDUbox maakt thema identiteit bespreekbaar in klas.

Identiteit is een boeiend maar ook gevoelig thema, wat het voor de leerkracht niet gemakkelijk maakt dit te bespreken in de klas. Leerlingen brengen in de diverse klas elk hun eigen verhaal, ze groeien op verschillende culturele en etnische contexten.

Al deze aspecten maar nog veel meer spelen mee bij de indentiteitsvorming. Ook hobby's, vrienden, groepen of online communities waartoe iemand behoort, bepalen mee het zelfbeeld van die persoon.



Identiteit is meervoudig en dynamisch. Een mens is namelijk een verzameling van deelidentiteiten en die verzameling kan nog een heel leven evolueren of veranderen.

Als leerlingen in de klas de EDUbox voorgeschoteld krijgen, worden ze uitgedaagd na te denken over wie ze zijn, wat hun deelitentiteiten zijn. Iedereen is anders en anderen zien ons niet per sé op de manier waarop we onszelf zien. Dat heeft te maken met referentiekaders, waardoor we bepaalde dingen 'normaal' en andere net 'vreemd' vinden. Door de oefening in de REFLECTOR, een foto-app, wordt dit heel duidelijk gemaakt.

Bekijk hier enkele fiches uit de EDUbox en lees eronder verder.