Eerste supportersclub van Tim Declercq is in Zonnebeke: “Hij is geen winnaar, maar een werker”

De supportersclub van "El Tractor", de bijnaam van Tim, kreeg een naam met een knipoog naar die bijnaam: "Rook ut de buzze!"

“Samen met een aantal vrienden hebben we de club opgericht”, zegt Joachim, een van de oprichters van de supportersclub. “Maar hij verdient het ook. Hij fietst vaak in beeld, maar had nog geen eigen supportersclub. Ik heb hem een mailtje gestuurd met de vraag of het oké was dat we een club zouden oprichten. Diezelfde avond nog had ik antwoord dat het oké was en dat hij het een heel leuk initiatief vond. We hebben al 25 lidkaarten verkocht en hopen na vandaag op een 100-tal te stranden.

We gaan met een verkoopstandje op de kerstmarkt in Zonnebeke staan en in het voorjaar plannen we nog enkele activiteiten rond de koers. We hopen dat Gent-Wevelgem nog steeds door Zonnebeke komt. Dan gaan we iets speciaal doen als ze hier voor de deur passeren.”