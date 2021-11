EK dammen voor U27 in Kortrijk: corona speelt ook mee!

Het laatste WK of EK dammen in België werd 11 jaar geleden gehouden. Het volgende kampioenschap is zelfs al van 30 jaar geleden. In 1991 vond het Wereldkampioenschap Junioren plaats in Brussel. “België is zeker geen topland, de winnaars van dit tornooi zal je waarschijnlijk moeten zoeken in de Oostbloklanden of in Nederland of Frankrijk”, vertelt Libbrecht in de bar van de Kortrijkse Jeugdherberg waar het tornooi wordt georganiseerd. “Maar we hebben een paar jonge Kortrijkse spelers die hoog kunnen eindigen. We doen het vooral om de damsport bij de jongeren wat meer bekendheid te geven. Jammer dat corona toch wat roet in het eten gooit.”