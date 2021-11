Enorme luchtvervuiling dwingt Indiase hoofdstad Delhi om scholen te sluiten en thuiswerk op te leggen

De luchtvervuiling door het verkeer en de industrie wordt nu erger door het wegvallen van de wind, maar vooral ook door het seizoensgebonden verbranden van afval door boeren in naburige Indiase deelstaten.

In het voorjaar en in de herfst worden miljoenen tonnen afval van de oogst verbrand door boeren in de staten Punjab, Haryana en Uttar Pradesh, de belangrijkste landbouwgebieden in India. Het gaat dan om stengels en afval van graan en rijst. In feite is dat verboden, maar het is tevens de goedkoopste manier voor de boeren om van dat afval af te geraken.