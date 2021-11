Regering bereikt akkoord over verplichte vaccinatie zorgpersoneel met overgangsperiode van 1 januari tot 31 maart

Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet Icuro is al langer vragende partij voor verplichte vaccinatie en juicht de beslissing van het kernkabinet toe. Cloet vindt wel dat de regering nog verder moet gaan.

"We zijn altijd vragende partij geweest voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Deze beslissing gaat enkel over zorgpersoneel, het gaat nog niet over de mensen die logistiek ondersteunen in ziekenhuizen of woonzorgcentra of maatschappelijk werkers. Het gaat enkel om de mensen die zorg op zich nemen", zegt Cloet in het "Laat journaal".

"Ik denk dat het echt wel nodig is om ook de werknemers met andere beroepen - voor iedereen die in de zorg werkt of je nu puur een zorgberoep uitoefent of niet - verplicht gevaccineerd moeten worden. Bij uitbreiding zou de hele bevolking verplicht moeten worden om zich te laten vaccineren. We moeten de vaccinatie van het zorgpersoneel in de brede context van het woord overwegen en daarna ook in de brede bevolking. We moeten nog een stap verder gaan", besluit Cloet.