Frans Vergote (88) uit Kluisbergen speelt al 75 jaar klarinet en is nog niet van plan om te stoppen

Vergote kreeg zijn eerste instrument als heel jonge knaap:" Ik was 12 toen ik mijn eerste klarinet kreeg. Dat gebeurde vlak na de oorlog. Het was geen nieuw exemplaar, vandaag zou niemand op zoiets willen spelen. Maar ik was er super content mee", vertelt hij. Hij sloot zich later aan bij de Verenigde Vrienden in Sint-Denijs. In 1963 verhuisde hij van Kortrijk naar Berchem, deelgemeente van Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen.