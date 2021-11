Gent heeft een vijfde meer bos dan in 1999, blijkt uit nieuwe Biologische Waarderingskaart met luchtfoto's

Gent heeft er sinds 1999 heel wat bos bij. Dat blijkt uit de nieuwe Biologische Waarderingskaart, een digitale kaart die toont hoe het met de natuur gesteld is. Vooral de komst van enkele nieuwe groenpolen verklaart dat er nu meer bosgrond is. Het gaat onder meer om de Vinderhoutse Bossen, Gentbrugse Meersen en het Parkbos. Er is nu 187 hectare bos extra in Gent, een vijfde meer dan in 1999, goed voor een totaal van 1.067 hectare.