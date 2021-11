Jager krijgt boete met uitstel voor doodschieten van getrainde papegaai

"Ik dacht dat het een exoot was. Uitheemse soorten die hier niet thuis horen, mogen worden afgeschoten", luidde zijn verweer. De rechtbank was het daar niet mee eens: ara's komen hier niet in het wild voor, waardoor hij zich er eerst van had moeten vergewissen of het wel geoorloofd was om de vogel neer te schieten en of het niet om iemands huisdier ging, wat in deze zaak duidelijk het geval was.

De rechtbank oordeelde dat de jager onoordeelkundig gebruik had gemaakt van zijn vuurwapen, wat op een gevaarlijke ingesteldheid wees. Anderzijds had hij wel het nodige gedaan om de eigenaar van de papegaai te zoeken, van zodra hij besefte dat hij een huisdier had gedood. Rambo droeg namelijk een harnas en moest dus wel een baasje hebben. De rechtbank hield er rekening mee dat de man, die ook aangedaan was door de feiten, zich meteen bereid had verklaard om de schade te vergoeden, ook al was het nooit tot een vergelijk gekomen.