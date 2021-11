Jan Jaap van der Wal stopt eind mei als presentator van "De ideale wereld"

Van der Wal zegt in Het Laatste Nieuws dat hij het gevoeld heeft dat hij na vier jaar "uitgeleerd" is. "Zeker tijdens de coronaperiode is "De ideale wereld" iets geworden waar ik volkomen achter kan staan. Ik ben gelukkig en dat is misschien net het juiste moment om dit aan iemand anders over te laten", zegt hij. Hij wil wel voor televisie blijven werken. "Het klopt zeker dat ik ook wel eens iets wil doen voor een groter publiek."

Vanaf januari is Jan Jaap van der Wal ook opnieuw te zien op de planken. Dan gaat zijn derde solovoorstelling in première "III-ième".