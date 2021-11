KBC neemt Bulgaarse bank over en wordt er een van de grootste spelers

Bulgarije is een van de kernlanden van KBC, samen met België, Tsjechië, Slovakije en Hongarije. De Belgische bankverzekeraar is er al actief sinds 2007, maar in 2016 versterkte ze er haar positie na de overname van de Bulgaarse bank UBB voor 610 miljoen euro. Nu betaalt ze ruim 1 miljard voor Raiffeisenbank EAD, dat zijn de Bulgaarse activiteiten van het Oostenrijkse Raiffeisenbank. De bank bekleedt de zesde plaats in Bulgarije en beschikt over een netwerk van 122 bankkantoren verspreid over het land, goed voor 2.500 medewerkers en 635.000 klanten.