Landbouwers uit Appelterre vrijgesproken voor dierenmishandeling

De landbouwers kregen vorig jaar een proces verbaal omdat ze op een ruwe manier een koe uit de modder hadden getrokken. Op een wei in Geraardsbergen was de drachtige koe in de Dender gesukkeld. De brandweer kwam ter plaatse om het dier er te helpen uithalen, maar de landbouwers wilden het liever zelf doen. Ze sleepten de koe met een touw en de tractor op het droge.

Eerder hadden omstaanders de politie verwittigd toen de landbouwer en zijn zoon een stier versleepten met de tractor. Nadat het dier door zijn poten was gezakt, werd hij nog meters verder meegetrokken. Dierenrechtenorganisaties Gaia en Animal Rights hadden zich burgerlijke partij gesteld in de rechtszaak daarover. De rechter in Dendermonde heeft de landbouwers vrijgesproken.