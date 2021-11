Limburgse politie houdt donderdag al prikacties

In Limburg zal de politie nu donderdag en volgende week dinsdag en donderdag acties houden. De politiebonden zeggen dat het personeel al 20 jaar geen opslag meer heeft gehad en dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een verbetering van het statuut en het loon had beloofd.

Patrick Roijen van de politiebond VSOA: “Er was in mei beloofd dat we elk een verhoging zouden krijgen van 30 euro netto per maand, dat is de eerste loonsverhoging in 20 jaar. Na het begrotingsconclaaf in oktober bleek dat de enveloppe leeg is en dat we niets mogen verwachten tot 2024.”