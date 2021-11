Wint de oppositie stemmen als ze de regering dwarsboomt?

Meer nog, kiezers houden oppositiepartijen zelfs verantwoordelijk voor de stand van zaken in het land – zij het minder dan regeringspartijen. Kiezers erkennen dus dat de oppositie ook een belangrijke rol speelt in het politieke proces, en verkiezen een positieve benadering, waarbij constructief wordt meegedacht over het te voeren beleid.

Recent onderzoek brengt echter goed nieuws voor partijen in oppositie: ook zij worden geëvalueerd voor de manier waarop ze zich gedragen als oppositiepartijen, en kunnen daarvoor beloond worden. Vanuit dit opzicht is het dus een goed idee om je als politieke partij duidelijk te profileren – als deel van de regeringscoalitie of als oppositiepartij – zelfs als dat betekent dat je daarbij soms tegen je coalitiepartners ingaat, of beslissingen die genomen werden op andere beleidsniveaus tegenwerkt.

Een tegenstelling tussen Groen en N-VA stond in de sterren geschreven, aangezien ze beide zowel regerings- als oppositiepartij zijn. Het is echter deel van een breder fenomeen dat we sinds enkele jaren zien opduiken: partijen zijn steeds kritischer voor de beslissingen van de regering, soms zelfs als ze daar zelf deel van uitmaken.

