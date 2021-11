Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen overwegen strengere maatregelen áls Overlegcomité niet ver genoeg gaat

Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx denkt eraan om de mondmaskerplicht voor kinderen in het derde en vierde leerjaar in te voeren. Dat zei ze vanochtend in "Start je dag" bij Radio 2 Antwerpen. "De coronacijfers gaan pijlsnel de hoogte in. In sommige gemeenten in de provincie Antwerpen is het aantal coronabesmettingen op twee weken tijd, verviervoudigd, vooral in de Kempense gemeenten dan", aldus Berx.