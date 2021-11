Onopgemerkt (of toch niet): president Emmanuel Macron heeft het blauw van de Franse vlag veranderd

Tot 1976 was marineblauw gebruikelijk -de kleur die door de Franse marine overigens altijd wordt gebruikt. Maar in 1976 veranderde de toenmalige president Valéry Giscard d'Estaing de tint naar het lichtere kobaltblauw, dat tot nu toe vooral te zien was. Waarom? Omdat dat mooier past bij het blauw van de Europese vlag, sinds beide vlaggen vaak naast elkaar staan of wapperen.