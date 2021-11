NAVO bezorgd om ontplooiing Russische troepen aan Oekraïense grens, Berlijn en Parijs spreken dreigende taal

"De voorbije weken zagen we grote en ongewone concentraties van Russische strijdkrachten aan de Oekraïense grens", zei Stoltenberg op een persconferentie in Brussel, waarbij ook de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba aanwezig was. Meer provocaties of agressie zouden zorgwekkend zijn, zei Stoltenberg, die eraan toevoegde dat de NAVO de situatie van "zeer nabij" monitort.

Koeleba zei dat een goede coördinatie nu belangrijk is om Rusland af te schrikken. Hoe hoog de prijs van afschrikking ook moge zijn, die van een conflict is nog hoger, zei de bewindsman.

Sinds 2014 staan delen van de oostelijke Oekraïense regio's Loehansk en Donetsk, het Donetsbekken met andere woorden, onder controle van door Rusland gesteunde separatisten. Moskou reageerde de voorbije weken op gelijkaardige beschuldigingen dat het zijn troepen kan verplaatsen op het eigen grondgebied zoals het dat wil.