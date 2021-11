Nederlandse erfgoedvereniging draagt polderdorp Doel voor als meest bedreigde erfgoedplaats van Europa

Europa Nostra is een Europese organisatie die zich inzet voor het behoud van erfgoed over heel Europa, legt Loeff uit. Op die lijst staan is niet om fier op te zijn. "Het is 'een shame' kan je zeggen, want het betekent dat er echt iets aan de hand is. Dat is iets wat landen niet willen."

Maar er is ook een goede kant aan, want de Europese vereniging wil dat bedreigde erfgoed ook redden. "Europa Nostra heeft contacten bij de investeringsbank en de politiek en kan zo de overheden financieel helpen om er iets aan te doen. Dus, je wil niet op de lijst staan, maar als het zover is word je geholpen om het aan te pakken. We hopen dat de Vlaamse overheid dat ook wil", lacht Karel Loeff.