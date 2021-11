Nederlandse jongeren komen fuiven in Turnhout wegens sluitingsuur in Nederland

Sinds zaterdag zijn de coronamaatregelen in Nederland verstrengd en gaat de horeca er om acht uur 's avonds dicht. In Vlaanderen is er momenteel geen sluitingsuur en daarom steken Nederlandse jongeren graag de grens over om hier uit te gaan. Turnhout ligt niet ver van Nederland; afgelopen weekend zakte een 70-tal Nederlanders naar Turnhout af om er uit te gaan.