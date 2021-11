Nieuw asielcentrum in Steenokkerzeel, maar burgemeester is niet op hoogte

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft beslist dat er een nieuw asielcentrum komt in Steenokkerzeel. Een gesloten centrum waar uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen worden voor ze naar hun land terugkeren. Vreemd genoeg is burgemeester Kurt Ryon daar niet van op de hoogte. Hij is dan ook verontwaardigd dat de staatssecretaris niets liet weten. "Ik heb dit moeten vernemen via de pers. Ik denk dat de minister eerst de beleefdheid moet hebben om met de gastheer te komen praten. Er staat niets tegenover die beslissing. Alle zorgen en middelen vallen op onze nek. En dat kunnen we als gemeente niet dragen."