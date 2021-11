Nieuwe editie Bloedserieus: Leuvense studenten geven broodnodig bloed

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen studenten in Leuven deze week bloed geven. Vandaag en morgen in een grote tent op het Ladeuzeplein, woensdag en donderdag op de Tervuursevest. Onder de noemer Bloedserieus probeert Rode Kruis Vlaanderen zoveel mogelijk nieuwe donoren aan te trekken. Want de bloedvoorraad staat al enkele maanden laag, zegt woordvoerderJan Potté . "Dat ligt aan verschillende factoren. Soms weten mensen niet goed of ze wel bloed mogen geven, al staat dat wel op onze website. Maar de voornaamste reden is toch wel het wegvallen van grote evenementen de afgelopen maanden. Daar recruteren we normaal veel nieuwe donoren."