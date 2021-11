Onderzoek naar mogelijke aanranding jonge vrouw aan discotheek in Brussel

Het Parket Brussel wil voorlopig geen commentaar geven. Maar het bevestigt wel dat er een onderzoek is geopend naar een mogelijke aanranding afgelopen weekend. Een jonge vrouw zou slachtoffer geworden zijn van seksueel misbruik aan een nachtclub in de Duquesnoystraat, aan het centraal station van Brussel. De zus van het mogelijke slachtoffer vertelt op sociale media hoe ze haar beneveld naar buiten zag stappen met een onbekende man. De man zou haar vervolgens hebben aangerand. Het slachtoffer zou intussen zijn opgevangen in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.