Snurken is niet alleen vervelend, maar mogelijk ook nefast voor de gezondheid, blijkt uit VUB-onderzoek

Snurkgeluid wordt als zeer vervelend ervaren omdat het langdurig en luid is. "Hierdoor grijpt de bedpartner vaak naar slaapmiddelen of trekt hij/zij naar een andere kamer, met alle kwalijke gevolgen voor de relatie of voor de eigen gezondheid", vertelt De Meyer. "Aangezien het snurken in hoofdzaak een probleem van perceptie is, was het belangrijk aan te tonen in hoeverre bij de definiëring van snurken rekening moet worden gehouden met de observaties van de bedpartner."