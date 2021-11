Onthaalmoeder uit Gooik schuldig aan dooreenschudden baby, maar krijgt geen straf

De onthaalmoeder verwittigde op 16 juni 2015 de hulpdiensten omdat de zeven maanden oude baby zich in zorgwekkende toestand bevond. Het meisje had een groot deel van de voormiddag gehuild, moeilijk gegeten en leek het bewustzijn te verliezen. Bij aankomst in het ziekenhuis kwamen de artsen al snel tot een diagnose: het shaken baby syndroom. Meester Dimitri de Béco, advocaat van de ouders: "Iemand had het kind hevig dooreengeschud. Alle artsen die haar onderzochten en de verschillende gerechtsdeskundigen zijn het daarover eens."

Volgens de burgerlijke partijen heeft de vrouw tijdens het onderzoek tegenstrijdige en onduidelijke verklaringen afgelegd, zonder ooit duidelijk te maken wat er die dag precies gebeurd is. De Béco: "Pas drie dagen na de feiten verklaart ze plots dat het meisje op een bepaald moment half uit haar stoeltje hing, wat trouwens geen verklaring kan zijn voor de verwondingen", gaat meester de Béco verder. "Ze probeert de schuld ook bij de ouders zelf te leggen. Dat is onlogisch want het zijn net de ouders die het gerechtelijk onderzoek en het bijkomend onderzoek hebben gevraagd."