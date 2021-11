Ontsnapte flamingo Flammy is eindelijk gevangen en naar Bellewaerde teruggebracht

Een verzorger is maandagochtend op het dier gesprongen om het te strikken. “De verzorgers die haar vanmorgen gingen voederen merkten dat Flammy zo dicht kwam dat ze bedachten dat het nu hét moment was om haar te vangen. Ze hebben dan het net uitgegooid op Flammy. Ze zat half in en half uit het net en onze dierenverzorger Massimo dacht: “het is nu of nooit, ik spring gewoon in het water” en is in de vijver gesprongen en heeft zich op Flammy gestort voordat ze kon ontsnappen.”

Flammy verkeert in prima conditie. Ze zal nog een dagje in observatie blijven en wordt morgen geherintroduceerd bij de andere flamingo’s. Dat zal geen probleem zijn, volgens Vercruysse, want flamingo’s voelen zich het best in een zo groot mogelijke groep. Flammy is dus zeker opnieuw welkom.