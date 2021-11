Ophokplicht in bioboerderij Gingelom: "Onze kippen hebben voldoende ruimte in de wintertuin"

De ophokplicht komt voor het biobedrijf niet als een verrassing. “Het is intussen een jaarlijks terugkomend fenomeen waar we ons rond deze periode aan verwachten. We weten alleen niet op voorhand hoe lang de maatregel zal duren. Vorig jaar ging het om een erg lang tijdsbestek. Dat is vervelend, want zodra het opnieuw mooi weer wordt komt het welzijn van de dieren in het gedrang als ze niet naar de uitloopweides kunnen. Hopelijk is het deze keer sneller achter de rug.”