Wegblokkades, stiptheidsacties en verkeerscontroles: misnoegde politie voert vanaf vandaag 2 maanden lang elke dag actie

De vakbonden bij de politie gaan vanaf vandaag actie voeren en dat twee maanden lang. "Vandaag is een soort kick-off en zullen we al zichtbaar zijn", zo vertelt Carlo Medo, voorzitter van de politievakbond NSPV. De onderhandelingen over een loonsverhogingen zitten vast en ook tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie wordt geprotesteerd. Ook over een gebrek aan middelen voor de politiediensten is er onvrede.