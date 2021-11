Psychiatrische patiënt (56) aangehouden voor moord op medebewoonster (83) in Zoersel

Op 18 juli 2020 werd het 83-jarige slachtoffer in een plas bloed teruggevonden in de leefruimte van De Sprong in Zoersel. Ze had zware verwondingen aan het hoofd. Volgens een arts konden die onmogelijk het gevolg zijn van een ongeval. De vrouw overleed kort nadat ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat de verdachte, een andere bewoner, alleen was met het slachtoffer op het moment van de feiten. Daarom werd hij in de zomer van 2020 ook al even aangehouden.

Vorige week werd de man nog eens opnieuw ondervraagd. Toen heeft hij verklaringen afgelegd over wat er gebeurd is. Daarom heeft de onderzoeksrechter hem nu aangehouden voor moord. De raadkamer heeft die aanhouding intussen verlengd, zodat hij voorlopig in de cel moet blijven.