Jongeren komen de laatste weken op straat om te betogen tegen seksueel geweld in het uitgaansleven. Ze hebben allemaal dezelfde duidelijke boodschap: het is genoeg geweest. En dat is niet zomaar, de cijfers leggen de vinger op de wonde: twee op de vijf vrouwen en één op de vijf mannen heeft ooit fysiek seksueel geweld meegemaakt. Zo'n één op zes vrouwen is ooit verkracht, bij mannen is dat zo'n één op twintig. Het zijn confronterende cijfers uit het eerste onderzoek over seksueel geweld bij de hele Belgische bevolking.