Sint-Hubertusviering in Waregem: "Draait hier vooral rond traditie en folklore, niet meer de jacht"

“Het is de eerste keer dat we hier komen met onze 2 Jack Russels. Onze hondjes zijn zeer sociaal. De vossenjacht waarvoor ze vroeger werden opgeleid, zullen ze nooit meemaken. Ze jagen nog wel, maar dan op de katten in onze tuin”, zegt hun baasje met een kwinkslag. Ondertussen klinken de brallerige jachthoorns over het Waregemse marktplein. “In de tijd van Lodewijk XIV werden de jachthoorns ook al gebruikt, je zou ze de gsm van die tijd kunnen noemen. Want ze geven informatie over het wild dat door een bos of veld loopt en welke richting ze uitgaan”, vertelt Bernard Steverlinck, lid van het jachthoornensemble Rallye Ypara. Na de plechtigheid op de Waregemse markt werd toch nog een jachtexpeditie opgezet, maar dan naar een lekkere aperitief en een stevige maaltijd op het sportcentrum aan de Gaverbeek.