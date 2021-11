Stad Hasselt organiseert lachmeditaties voor senioren: "Lachen is belangrijk voor de mentale gezondheid en geeft veel voordelen" 

Luid lachen waar iedereen bij is, is niet altijd makkelijk en kan in eerste instantie voor remmingen zorgen: "Die remmingen gooien we overboord. Iedereen is vrij en wordt zelfs aangemoedigd om zijn of haar luidste en uitgebreidste lach boven te halen. Want hoe dieper en hartelijker de lach, hoe groter de gezondheidsvoordelen", gaat Meynen verder.

En die voordelen zijn zeker in deze coronaperiode welkom, zowel op fysiek, mentaal als sociaal vlak. "Zo is het wetenschappelijk bewezen dat lachmeditaties een boost aan je immuunsysteem geeft en het je niveau van je stresshormonen verlaagt. Het vermindert pijn, ontspant je spieren en voorkomt hartkwalen. Lachen verzacht je spanning, verbetert je stemmingen en versterkt je veerkracht. Je wordt zelfs aantrekkelijker voor anderen, het verbetert teamwork en helpt conflicten te verminderen. Maar bovenal is het ook gewoon plezant."

Het stadsbestuur van Hasselt biedt deze lachsessies aan alle Hasseltse woonzorgcentra en lokale dienstencentra aan. We zijn blij dat er zoveel reactie op dat aanbod kwam,” besluit Meynen, die zeker zelf ook aan enkele lachsessies zal deelnemen.