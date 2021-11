"Het net sluit zich op alle mogelijke manieren": hoe Glasgow steenkool een extra duwtje naar de uitgang geeft

Het wereldwijde steenkoolverbruik is tot 2014 blijven pieken, maar het systeem is op zijn limieten gebotst de voorbije jaren, zegt Van de Graaf. Zo is er onder meer de directe luchtvervuiling die de verbranding van steenkool meebrengt, met bijzonder hoge fijnstofwaarden en smog in miljoenensteden als Peking - China is een grootverbruiker van steenkool.

In 2015 bijvoorbeeld werd in Peking code rood afgekondigd door de zware smog. Een tweede probleem is dat de andere vormen van energieopwekking steeds meer terrein winnen, en ook goedkoper worden per kilowattuur.