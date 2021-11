Twee jonge kinderen uit raam gevallen of gegooid in Stockholm, één van hen is overleden

De feiten vonden gisteravond plaats in Hasselby, in de buurt van Stockholm. Eén van de twee kinderen, allebei jonger dan tien, overleed afgelopen nacht in het ziekenhuis. Het andere ligt nog in het ziekenhuis met levensgevaarlijke verwondingen.

Vanavond is één van de twee verdachten, een vrouw, vrijgelaten door de politie. Desondanks is zij nog altijd een verdachte, liet de politie weten. De mannelijke verdachte ligt zelf ook in het ziekenhuis. Hij werd na de feiten gewond gevonden in één van de appartementen van het gebouw. Hij zou bij bewustzijn zijn en zo snel mogelijk verhoord worden.