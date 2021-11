Nieuwe coronamaatregelen in het uitgaansleven: uitbater van Kitsch Club in Knokke-Heist wacht af met gemengde gevoelens

Alle bezoekers controleren op hun Covid Safe Ticket is volgens John Noseda van Kitsch Club geen probleem: “Wij werken al 6 weken volgens dat principe en we zien dat 90 tot 95 procent van onze bezoekers gevaccineerd is. Voor ons is dat dus in principe perfect haalbaar”. Als dat de discotheken open kan houden, vindt de nachtclubuitbater het zelfs een prima idee. “Jammer voor die 5 of 10 procent die niet gevaccineerd is, maar je kan moeilijk de vrijheid afnemen van die 90 of 95 procent die wel volledig in orde is.”